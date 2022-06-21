Курские врачи на вертолете санавиации доставили двухмесячного пациента в московскую клинику

С начала 2022 года было совершено 56 вылетов вертолета санавиации Фото: Архив "КП"

В областной администрации сообщают, что очередной свой вылет совершил курский вертолет санавиации. На этот раз врачи Курской областной многопрофильной клинической больницы доставили двухмесячного пациента в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

Мальчик проходил лечение в областной детской больнице. У юного пациента – тяжелый порок сердца, поэтому ему потребовалась срочная специализированная помощь.

Ребенка поместили в специальный кювез и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его сопровождали анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра отделения экстренной и планово-консультативной помощи Курской областной больницы. Доставить юного пациента в столичную клинику удалось за три с половиной часа.

Всего с начала 2022 года было совершено 56 вылетов вертолета санавиации, 56 пациентов эвакуированы, в том числе 12 детей, из них двое детей в возрасте до года.