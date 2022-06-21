В курских вузах в 2022 году для абитуриентов выделено 3865 бюджетных мест

В России подведомственным Минпросвещения вузам по педагогическим направлениям и специальностям выделено 36 тысяч бюджетных мест Фото: Светлана ВОЛКОВА

В России стартовал прием абитуриентов в педагогические вузы. В этом году подведомственным Минпросвещения вузам по педагогическим направлениям и специальностям выделено 36 тысяч бюджетных мест.

Как рассказали в комитете образования, в Курске 1879 выпускников 11-х классов. Для них по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 учебном году выделено 3865 бюджетных мест, из которых в КГУ – 1460 (в том числе 778 мест на программы укрупненной группы направлений подготовки «Образование и педагогические науки»).

Прием документов на бюджет на очное обучение завершается 25 июля. После этой даты подать документы можно будет на платную очную, а также заочную и вечернюю формы обучения. Дату окончания приема документов вузы устанавливают самостоятельно. Зачислять абитуриентов, поступающих по общему конкурсу, будут в одну волну с 3 по 9 августа.