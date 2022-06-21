За сутки ковид подтвердился у 34 курян

В регионе продолжается вакцинация против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 21 июня в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 119 016 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 34 - за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 228 человек, на ИВЛ – семь (четыре – инвазивная, три – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2485 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 761 122 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 728 555.