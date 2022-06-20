В Курской области автомобиль насмерть сбил пешехода

За минувшие выходные в области произошло два ДТП со смертельным исходом Фото: Архив "КП"

Авария произошла 17 июня примерно в 22:05 на 49 км автодороги «Рыльск – Коренево – Суджа». Как рассказывают в региональном УГИБДД, водитель, 1997 года рождения, управляя автомобилем УАЗ-29891, сбил пешехода 1964 года рождения.

В результате ДТП мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, где в последствии скончался.

Всего за минувшие выходные в Курской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. Еще одна авария произошла 18 июня примерно в 05:30 на 62 км автодороги «Дьяконово – Суджа». По предварительным данным, женщина-водитель1986 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спектра», не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия, пассажир автомобиля 1997 года рождения получил ранения и был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства всех происшествий.