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Спорт20 июня 2022 11:22

Курский боксер стал победителем международного турнира в Минске

На пути к золоту воспитанник Игоря Малыхина одолел двух белорусов и одного узбека
Алексей СЕРГУНИН
Игорь Малыхин (слева) и Даниил Белов. Фото из архива Игоря МАЛЫХИНА.

Игорь Малыхин (слева) и Даниил Белов. Фото из архива Игоря МАЛЫХИНА.

Курянин Даниил Белов занял первое место на международных соревнованиях по боксу, посвященных памяти почетного мастера спорта СССР, заслуженного тренера республики Беларусь Владимира Ботвинника.

В турнире с участием более 120 боксеров из России, Белоруссии, Словении и Узбекистана воспитанник курской СШОР «Урожай» выступал в весовой категории до 50 кг.

- На пути к золотой награде курский спортсмен поочередно одолел Александра Слинко (Белоруссия), Илхомджона Эргашева (Узбекистан) и в решающем бою – чемпиона Белоруссии Алексея Казусева, - рассказал «КП» тренер Даниила Белова Игорь Малыхин.

Как сообщалось ранее, курские легкоатлеты завоевали восемь медалей на чемпионате России по легкой атлетике. Особенно удачно в столице Чувашии выступила Анастасия Кулаковская. Она заняла три первых места – на дистанциях 100 и 200 метров, а также в прыжках в длину.