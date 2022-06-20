Курский боксер стал победителем международного турнира в Минске

Игорь Малыхин (слева) и Даниил Белов. Фото из архива Игоря МАЛЫХИНА.

Курянин Даниил Белов занял первое место на международных соревнованиях по боксу, посвященных памяти почетного мастера спорта СССР, заслуженного тренера республики Беларусь Владимира Ботвинника.

В турнире с участием более 120 боксеров из России, Белоруссии, Словении и Узбекистана воспитанник курской СШОР «Урожай» выступал в весовой категории до 50 кг.

- На пути к золотой награде курский спортсмен поочередно одолел Александра Слинко (Белоруссия), Илхомджона Эргашева (Узбекистан) и в решающем бою – чемпиона Белоруссии Алексея Казусева, - рассказал «КП» тренер Даниила Белова Игорь Малыхин.

Как сообщалось ранее, курские легкоатлеты завоевали восемь медалей на чемпионате России по легкой атлетике. Особенно удачно в столице Чувашии выступила Анастасия Кулаковская. Она заняла три первых места – на дистанциях 100 и 200 метров, а также в прыжках в длину.