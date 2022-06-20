В Курске 355 выпускников сдают ЕГЭ по информатике

Экзаменационные испытания подходят к завершающему этапу Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 июня курские выпускники сдают ЕГЭ по информатике, которое будет проходить в компьютерной форме. В этот день на него зарегистрировано 355 человек.

Особенностью экзамена по информатике в компьютерной форме является то, что каждому участнику экзамена предоставляется автоматизированное рабочее место без выхода в сеть «Интернет» с установленным специализированным ПО «Станция КЕГЭ», набором стандартного ПО (текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, среды программирования на языках: Школьный алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python).

Предоставляемое участнику экзамена стандартное ПО должно быть ему знакомо, т.е. решать экзаменационные задания он должен в тех программах, которые изучались в рамках освоения учебного предмета «Информатика» в образовательной организации.

Минимальный балл на ЕГЭ по информатике — 40. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 4 июля.