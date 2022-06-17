В Курске один выпускник сдает ЕГЭ по китайскому и один - по французскому языку

В регионе продолжается сдача ЕГЭ Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 июня выпускники областного центра сдают ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). В Курске таких школьников двое. Один выпускник сдает французский язык, а второй — китайский.

Минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам — 22.

Свои результаты выпускники смогут узнать не позднее 4 июля, сообщает мэрия Курска.

Накануне выпускники 11-х классов получили результаты второго обязательного единого государственного экзамена по математике.

И снова курские школьники показали высокие результаты. Ребята из гимназии № 44 и школы № 28 получили сто баллов по этому предмету.

Как отметили в комитете образования города, такие высокие результаты по математике были только в 2018 году.

Оба выпускника являются претендентами на получение золотой медали «За отличную учебу» и своими высокими результатами ЕГЭ доказывают принадлежность к золотому резерву Курска.

Напомним, что пять выпускников из Курска - двое обучающихся гимназии № 44, по одному из школ №№ 5, 30 и 52 - получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку. Все эти выпускники также являются претендентами на получение золотой медали «За отличную учебу».

Курских медалистов будут чествовать на бале «Золотой резерв-2022», который состоится 20 июня на стадионе «Трудовые резервы».