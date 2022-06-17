Курянам предлагают создать эскиз памятника «Курский Тимоня»

Участникам необходимо воплотить фольклорный образ героя пляски или ее сюжет Фото: Архив "КП"

Региональный комитет по культуре проводит открытый творческий конкурс на разработку эскиза и модели скульптуры «Курский Тимоня».

«Тимоня» – это традиционная пляска и уникальная культурная традиция Курского края. Она сохранилась до наших дней и встречается на территории южных районов Курской области. Пляска, наигрыши и куплеты «Тимони» служат визитной карточкой региона.

- Авторам необходимо создать памятник, пропагандирующий традиционные ценности и наследие, русскую народную культуру, что особенно актуально в Год культурного наследия народов России, - рассказывают в областной администрации.

Так, всем участникам в своей работе необходимо воплотить фольклорный образ героя русской народной пляски или ее сюжет.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 16:00 27 июня, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: улица Ленина, 11, третий этаж, комитет по культуре Курской области, кабинет № 312 (телефон 8 (4712) 52-03-12) или по адресу электронной почты komkul46@mail.ru.

Оценивать конкурсные работы будет специальная комиссия. Итоги конкурса подведут с 17 по 25 июля.