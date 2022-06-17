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Политика17 июня 2022 4:52

ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области

В некоторых домах выбило стекла
Кристина ГОРБАТЕНКО
Об обстреле сообщил губернатор Роман Старовойт

Об обстреле сообщил губернатор Роман Старовойт

Фото: Архив "КП"

Утром 17 июня Курская область снова подверглась атаке со стороны Украины. Об этом у себя в социальных сетях сообщил глава региона Роман Старовойт.

-Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стекла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных, - заявил губернатор.

Это уже второй обстрел ВСУ приграничного района Курской области за неделю. 15 июня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение