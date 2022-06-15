В Курской области 12 публикаций в Интернет признали экстремистскими

За подобные нарушения грозит до пяти лет колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области обнаружили в Интернет 12 публикаций, которые решением судов Российской Федерации признаны экстремистскими и включены в федеральный список экстремистских материалов.

- Используя возможности Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), выявленные информационные материалы, при помощи которых осуществлялась пропаганда и распространение материалов экстремистского толка, заблокированы в домене Российской Федерации. Таким образом, Управлением предотвращена возможность ознакомления с экстремистскими материалами курян, исключены предпосылки публичных призывов к экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, - рассказали в ведомстве.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности до пяти лет лишения свободы.