В курской школе для детей с ОВЗ откроют новые мастерские

Обновление идет в рамках нацпроекта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в этом году участвует в национальном проекте «Образование». В школе откроются новые мастерские, где дети с ОВЗ смогут не только приобрести знания и навыки для самостоятельной жизни, но и получить востребованную профессию, рассказали в администрации региона.

Сейчас здесь завершается первый этап капитального ремонта столярной и слесарной мастерских, гончарной студии, кабинета подготовки младшего обслуживающего персонала. В них закупили новую мебель, станки, информационные стенды, бытовую технику и наглядные пособия.

Намечен план дальнейшей работы по ремонту и оборудованию швейной мастерской, кабинета садоводства и декоративного цветоводства. Результатом участия образовательной организации в нацпроекте «Образование» станет создание Доброцентра «СТАРТ». В нем педагогические работники региона будут получать бесплатную методическую помощь, а дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители – психолого-педагогическую.

Всего на обновление материально-технической базы школы-интерната выделено более 15 млн рублей.