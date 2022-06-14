Курянам предлагают присоединиться к акции "Свеча памяти" онлайн

В Курской области чтят память погибших в Великой Отечественной войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 июня – День памяти и скорби. В этот день 81 год назад жизнь почти 200 миллионов человек разделилась на «до и после» – по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней.

В России с 15 по 22 июня пройдет онлайн-акция «Свеча памяти», зажечь виртуальную свечу можно на сайте деньпамяти.рф.

Любой желающий может присоединиться к онлайн-акции. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.