В Курске на восьми стройплощадках нашли нарушения

В городе продолжают проводить мониторинг строительных площадок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сотрудники комитета архитектуры и градостроительства продолжают проводить мониторинг строительных площадок. На этот раз проверили девять объектов, на восьми из них специалисты выявили нарушения.

- Застройщикам, у которых объекты расположены на улицах Республиканская, Майский бульвар, Перекальского и Фестивальная направлены уведомления о необходимости явиться в комитет для составления протокола об административном правонарушении, - говорят в городской администрации.

Помимо этого, проверили и заброшенные строительные площадки на улицах Республиканская, Красный Октябрь, Соловьиная. Собственникам были направлены уведомления об устранении выявленных недостатков в самое короткое время.