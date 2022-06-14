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Общество14 июня 2022 9:24

В Курске на восьми стройплощадках нашли нарушения

Всего проверили девять объектов
Кристина ГОРБАТЕНКО
В городе продолжают проводить мониторинг строительных площадок

В городе продолжают проводить мониторинг строительных площадок

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сотрудники комитета архитектуры и градостроительства продолжают проводить мониторинг строительных площадок. На этот раз проверили девять объектов, на восьми из них специалисты выявили нарушения.

- Застройщикам, у которых объекты расположены на улицах Республиканская, Майский бульвар, Перекальского и Фестивальная направлены уведомления о необходимости явиться в комитет для составления протокола об административном правонарушении, - говорят в городской администрации.

Помимо этого, проверили и заброшенные строительные площадки на улицах Республиканская, Красный Октябрь, Соловьиная. Собственникам были направлены уведомления об устранении выявленных недостатков в самое короткое время.