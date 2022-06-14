За сутки коронавирусом заразились 29 курян

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 14 июня, в Курской области коронавирусом заразились еще 29 человек. Всего зарегистрировано 118 774 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 293 пациента, на ИВЛ – 10 (5 – инвазивная, 5 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день с начала пандемии в регионе скончались 2485 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 756 644 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 726 251.