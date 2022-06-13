Еще один курянин погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Военнослужащий посмертно представлен к награждению орденом Мужества Фото: материалы пресс-служб

Трагическую новость сообщили в пресс-службе администрации Курской области. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, житель Пристенского района Леонид Мингалев.

Военнослужащий родился в поселке Прохоровка Белгородской области. Окончил Белгородский лицей милиции имени В.В Бурцева. После службы в армии работал на Прохоровском комбикормовом заводе. В 2014 году поступил на контрактную службу. В составе ВДВ участвовал в военной операции в Сирии, за что был награжден медалью.

Леонид Мингалев посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

- Огромная потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким Леонида, - написал у себя на странице в соцсети глава Пристенского района Виктор Петров.