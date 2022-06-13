Под Курском горел жилой дом

Причина пожара устанавливается Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 12 июня в 21:28. В селе Черницыно Октябрьского района горел жилой кирпичный дом.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №12, ПСЧ №6 Курска, ПЧ № 36 Октябрьского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии спасатели приступили к ликвидации загорания. Оно было локализовано в 21:50, справится с огнем удалось в 22:11.

- В жилом кирпичном доме выгорели межэтажные перекрытия на площади 80 м2, повреждены стены второго этажа. Пострадавших нет, - говорят в региональном МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 22 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС России шесть человек и две единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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