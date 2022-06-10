В курских вузах увеличили число бюджетных мест

В Курске в этом году 1879 выпускников 11-х классов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Российские вузы и их филиалы готовы к старту приемной кампании.

В этом году приемная кампания должна начаться не позднее 20 июня. Поступить на бюджет смогут более 588 тысяч человек. Это на 11,5 тысяч больше, чем в предыдущем году. Большинство бюджетных мест — 73% — по поручению президента отдается региональным вузам.

Как рассказали в комитете образования города, в Курске 1879 выпускников 11-х классов. Для них и выпускников региона по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 учебном году выделено 3865 бюджетных мест, из которых КГУ — 1460 (в том числе 778 мест на программы укрупнённой группы направлений подготовки Образование и педагогические науки), ЮЗГУ — 1089, КГМУ — 568 и СХА — 600.

В приоритете — инженерные специальности, на втором месте — педагогические, третье место делят общественные и медицинские науки.

В этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами.