В школьных автобусах Курской области появится тревожная кнопка

К началу учебного года тревожные кнопки установят в максимальном количестве автобусов Фото: Архив "КП"

В региональной пресс-службе Росгвардии сообщили о том, что в школьных автобусах Курской области в 2022 году подключат кнопки тревожной сигнализации.

- Установка тревожной сигнализации нацелена на пресечение фактов совершения противоправных действий, угрожающих жизни и здоровью детей и пассажиров во время движения, а так же при возникновении других чрезвычайных ситуаций, когда необходима помощь стражей порядка, - говорят в Росгвардии.

Если во время экстренной ситуации водитель нажмет тревожную кнопку, то на электронной карте системы охраны автоматически в режиме реального времени определится местоположение автобуса, куда незамедлительно направится группа задержания вневедомственной охраны.

Сообщается, что к началу учебного года установить кнопки тревожной сигнализации планируют в максимальном количестве автобусов. Автобусы, в которых уже есть такие кнопки, успешно прошли тестовые испытания.