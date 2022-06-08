Под Курском сгорела "семерка"

Причины ЧП выясняют
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В 10:36 8 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании автомобиля в деревне Голощаповка Советского района.
На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.
Пожар удалось потушить около одиннадцати часов утра, сказали в региональном МЧС.
Сгорел автомобиль «ВАЗ 2107». Информация уточняется.
Огонь тушили 11 человек и четыре единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливают.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.