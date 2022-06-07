В Курске пройдет "СТИХИйный вечер"

Курян приглашают на концерты филармонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Через неделю с небольшим Свиридовский дворик погрузится в романтическую атмосферу трогательной нежности.

«СТИХИйный вечер» создадут для зрителей Галина Азиатцева, Алина Воронюк, Ирина Мерзликина, Валерия Федорова, Надежда Коцкая, Анна Cидоренко, Лилия Разинькова, Ольга Тарабарова, Надежда Алябьева, Юрий Кутафин, Александр Швачунов.

Прозвучат стихи и песни Р. Рождественского, Д. Самойлова, Е. Евтушенко. В. Тушновой, Ю. Мориц, Ю. Левитанского и других.

Главная идея спектакля - Гимн ЛЮБВИ, в котором звучит единая мелодия двоих, где всегда есть встречи и расставания, мечты и разочарования, боль и радость, счастье любить и быть любимым...

Режиссер - Галина Азиатцева.

Перед спектаклем зрители смогут познакомиться с творчеством художника Марины Паниной, улыбнуться дружеским шаржам от Дмитрия Солодова, посетить сеансы Планетария, насладиться бархатным капучино.

17 июня /пятница/

Начало в 19:00.