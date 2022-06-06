Курские улицы убирает 51 единица техники

Городские территории продолжают приводить в порядок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске дорожники приводят в порядок городские улицы. От пыли и грязи моют остановки, тротуары, пешеходные ограждения, бордюры и дорожные знаки. Как сообщают в городской администрации, в уборке задействована 51 единица техники – для очистки проезжей части используют подметальные и поливочные машины.

Так, сегодня рано утром убирали на улицах Ленина, Сумская, Дейнеки, Заводская, Комарова, Ольшанского, Косухина (от проспекта Энтузиастов до улицы Константина Воробьева), Студенческая, Бойцов 9-ой Дивизии (участок от улицы 50 лет Октября до проспекта Вячеслава Клыкова), проспект Вячеслава Клыкова, проспект Дружбы (участок от улицы 50 лет Октября до улицы Орловская), Майском бульваре, проспекте Энтузиастов, проспекте Хрущева.

Также кроме уборки дорожники косили траву на Магистральном проезде, улицах Перекальского, 50 лет Октября, Красной Армии, Фестивальной, Станционной, Союзной, 1-ой Агрегатной.