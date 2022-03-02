Число заболевших коронавирусом за сутки в Курской области выросло до 671

Ежедневное количество заболевших ковидом продолжает расти Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 2 марта, в Курской области коронавирусом заразился еще 671 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 375, Железногорск - 63, Золотухинский - 56, Льгов - 31, Медвенский - 22, Октябрьский - 17, Пристенский - 15, Рыльск, Солнцевский – по 14, Льговский - 11, Беловский - 8, Хомутовский - 7, Обоянь - 6, Курский - 5, Рыльский, Суджа – по 4, Обоянский, Поныровский, Железногорский – по 3, Большесолдатский, Касторенский, Суджанский, Щигры – по 2, Конышевский, Фатежский – по одному. Всего зарегистрировано 105 546 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1454 человека, на ИВЛ – 61 (11 – инвазивная, 50 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2293 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 712 911 человек, из полностью завершили вакцинацию – 689 307.