С 6 марта начнет ходить поезд Курск-Воронеж

Поезда будут ходить по пятницам и выходным Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

1 марта между Курском и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус РА-2. Торжественный запуск пригородного поезда состоялся с участием главы региона Романа Старовойта, и представителей Московской и Юго-Восточной железных дорог.

Время в пути по новому маршруту с остановками на станциях Семилуки, Касторная, Щигры, Черемисиново, Мармыжи, Кшень составит 3,5 часа, однако скорость состава планируют увеличить.

С 6 марта поезд РА-2 будет выезжать из Воронежа в 06:50 и прибывать в Курск в 10:15. В обратном направлении отправление состава в 16:45, с прибытием в 20:10. Ходить он будет по воскресеньям.

А с 11 марта на маршрут выйдут рельсовые автобусы РА-3. «Орланы» будут отправляться из Курска в пятницу и воскресенье в 18:09, прибытие в Воронеж в 22:20. В субботу и понедельник отправление из Воронежа в 05:05, прибытие в Курск в 08:40.

В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области сообщают, что решение о запуске новых поездов было принято из-за большой востребованности направления.