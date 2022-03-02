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Происшествия2 марта 2022 6:35

Курянин ударил своего знакомого ножом в живот

К счастью, мужчина выжил
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Мужчину спасли его знакомые

Мужчину спасли его знакомые

Фото: Архив "КП"

По версии следствия, вечером 7 ноября 2021 года между 28-летним мужчиной и его 36-летним знакомым произошла ссора из-за личной неприязни. В ходе конфликта первый ударил пострадавшего не менее двух раз ножом в живот.

Однако трагедии удалось избежать благодаря знакомым, которые находились в соседней комнате. Они смогли удержать 28-летнего курянина и своевременно вызвать «скорую» потерпевшему мужчине.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.