Курянин ударил своего знакомого ножом в живот

Мужчину спасли его знакомые Фото: Архив "КП"

По версии следствия, вечером 7 ноября 2021 года между 28-летним мужчиной и его 36-летним знакомым произошла ссора из-за личной неприязни. В ходе конфликта первый ударил пострадавшего не менее двух раз ножом в живот.

Однако трагедии удалось избежать благодаря знакомым, которые находились в соседней комнате. Они смогли удержать 28-летнего курянина и своевременно вызвать «скорую» потерпевшему мужчине.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.