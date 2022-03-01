Курский «Авангард» разошелся миром с пермской «Звездой»

Куряне смогли уйти от поражения, проигрывая в два мяча. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне в крымском спорткомплексе «Гигант» состоялся товарищеский матч между курским «Авангардом» и пермской «Звездой».

Уральцы уже к исходу первого тайма добились перевеса в два мяча, но перед самым уходом на перерыв Артем Мингазов реализовал пенальти (1:2). Точку же в матче на 56-й минуте поставил Никита Холявский – 2:2.

Напомним, что первый официальный матч календарного года «Авангард» проведет 2 апреля в Химках, где в рамках второго этапа ФНЛ-2 в группе 3 (подгруппа «А») сыграет с дублем местного одноименного клуба.