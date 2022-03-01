Часть курских школьников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку 9 марта

Ребятам предстояло выполнить четыре задания Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске подвели итоги собеседования по русскому языку для учеников девятых классов.

4271 обучающийся 9 классов принял участие в итоговом собеседовании по русскому языку, которое является допуском к прохождению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования.

Результат «зачтено» получили 4252 ученика.

Продолжительность итогового собеседования по системе «зачет – незачет» для каждого участника - 15 минут. Школьникам с ограниченными возможностями здоровья давалось 45 минут.

Ребятам предстояло выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог на одну из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

Для тех, кто получил неудовлетворительный результат или по уважительной причине не явился на собеседование, предусмотрены резервные сроки 9 марта и 16 мая.

9 марта принять участие в итоговом собеседовании планируют 148 девятиклассников школ Курска.