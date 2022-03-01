Курских срочников и запасников не планируют привлекать к спецоперации в Украине

В Украину направляют контрактников, уточнили в военкомате Фото: Светлана ВОЛКОВА

Военнослужащих по призыву и офицеров запаса не планируют привлекать для участия в специальной операции в Украине. Об этом рассказал военный комиссар региона Владимир Родионов.

- Участие в военной спецоперации на территории Украины принимают только офицеры и военнослужащие по контракту. Мобилизационные мероприятия и внеплановые призывы не планируются; речь не только о призывниках, но и о взрослых курянах в запасе. Желающие принять личное участие в защите национальных интересов России могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, им будет предложена служба по контракту или пребывание в боевом армейском резерве. Военным комиссарам даны соответствующие указания, – сообщил Владимир Родионов.

Сейчас военкоматы работают в плановом режиме. Завершается первоначальная постановка граждан на воинский учет, и продолжается подготовка к весеннему призыву, который начнется 1 апреля.