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Политика1 марта 2022 12:55

Курских срочников и запасников не планируют привлекать к спецоперации в Украине

Об этом сообщил военком региона
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В Украину направляют контрактников, уточнили в военкомате

В Украину направляют контрактников, уточнили в военкомате

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Военнослужащих по призыву и офицеров запаса не планируют привлекать для участия в специальной операции в Украине. Об этом рассказал военный комиссар региона Владимир Родионов.

- Участие в военной спецоперации на территории Украины принимают только офицеры и военнослужащие по контракту. Мобилизационные мероприятия и внеплановые призывы не планируются; речь не только о призывниках, но и о взрослых курянах в запасе. Желающие принять личное участие в защите национальных интересов России могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, им будет предложена служба по контракту или пребывание в боевом армейском резерве. Военным комиссарам даны соответствующие указания, – сообщил Владимир Родионов.

Сейчас военкоматы работают в плановом режиме. Завершается первоначальная постановка граждан на воинский учет, и продолжается подготовка к весеннему призыву, который начнется 1 апреля.