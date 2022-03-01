В Курске увеличили размеры выплат малоимущим семьям

На приобретение предметов первой необходимости теперь предусмотрено до 20 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

1 марта на очередном заседании Курского городского собрания депутаты внесли изменения в решение «О порядке оказания социальной поддержки в городе Курске отдельным категориям граждан». Так, увеличили размеры выплат малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам, попавшим в экстремальные условия. Стоит отметить, что последние изменения вносились семь лет назад.

Финансовая помощь предусмотрена на следующие цели:

- на приобретение предметов первой необходимости – до 20 тысяч рублей;

- на организацию медицинской помощи курянам, не имеющим группу инвалидности – от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от дохода;

- на содействие ликвидации последствий экстремальных условий, в том числе пожара – до 50 тысяч рублей.