В Курске число уличных преступлений снизилось на 17%

В 2021 году было раскрыто почти 3000 преступлений, совершенных в Курске Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 марта, на заседание Курского городского Собрания VI созыва с отчетом о результатах оперативно-служебной деятельности за 2021 год выступил начальник УМВД России по городу Курску Алексей Москалев. Он сообщил, что число уличных преступлений снизилось на 17%, на 40% удалось сократить количество преступлений, совершенных на бытовой почве, на 5% - совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Ситуацию с подростковой преступностью в последние годы удалось снизить почти на 28 %.

Также в 2021 году было раскрыто почти 3000 преступлений, совершенных на территории Курска, в том числе 632 тяжких и особо тяжких преступления, раскрыто почти 250 преступлений прошлых лет, в том числе 22 тяжких и особо тяжких.

Помимо этого, обсудили, что в Курске развиваются системы видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан, внедряется проект «Умный домофон». Все это позволило раскрыть 160 преступлений.