Курян приглашают на выставку, приуроченную к 8 Марта

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, откроется 1 марта и продлится до 18 марта. В выставочном зале «Звёздный» куряне смогут насладиться произведениями женщин-художников Белгорода, Воронежа, Курска и Орла.

- В этом году выставка проходит в расширенном составе, много новых имен, творческих взглядов и подходов. Зрителя ждет встреча с незнакомыми произведениями и авторами, - рассказывают в администрации города.

В экспозицию вошли произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, малой пластики, выполненные в различных жанрах и техниках профессиональными художниками, преподавателями художественных учебных заведений, выпускниками и студентами художественно-графических вузов.

В Выставочном зале соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Вход свободный.

Телефон для справок: 70-20-69