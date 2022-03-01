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Общество1 марта 2022 10:03

В Курской области к границам почти 600 домов подвели газ

Всего в регионе было подано более 3 440 заявок на социальную догазификацию
Кристина ГОРБАТЕНКО
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2779 заявлений на программу социальной догазификации было принято

2779 заявлений на программу социальной догазификации было принято

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Так, в областной администрации сообщают, что свыше 650 поданных заявок было отклонено. Причина этому – отсутствие документов, подтверждающих право собственности на дом и земельный участок.

2779 заявлений приняли.

- Более 1,5 тысячи собственников заключили договоры на проведение работ. На сегодняшний день газ подведен к границам почти 600 домовладений, 270 из них подключили к газовым сетям. Основные работы по догазификации начнутся в летний период, - говорят в администрации области.

Прием заявок на участие в программе социальной догазификации продолжается. Главное условие участия в ней – регистрация домовладений и земельных участков. Документы необходимо подать до 31 декабря 2022 года.

По всем вопросам можно звонить на горячую линию: 8-800-222-32-04.