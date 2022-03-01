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Здоровье1 марта 2022 9:47

За сутки в Курской области от COVID-19 скончались четыре человека

Повышенная готовность по коронавирусу в регионе
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Печальная статистика продолжает пополняться

Печальная статистика продолжает пополняться

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 1 марта в регионе от коронавируса скончались 2289 человек.

В том числе за последние сутки - мужчина – 68 лет, женщины – 57, 71, 81 год. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1560 человек, на ИВЛ – 63 (15 – инвазивная, 48 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 711 866 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 688 610.