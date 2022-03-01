663 человека заразились коронавирусом в Курской области за сутки

Число заболеваний ковидом за сутки снова растет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 1 марта, в Курской области заразились коронавирусом еще 663 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 388, Курский - 61, Медвенский - 30, Тимский - 27, Железногорск - 19, Касторенский - 17, Щигры - 14, Дмитриев, Советский – по 13, Суджанский, Железногорский – по 12, Поныровский - 11, Дмитриевский - 10, Горшеченский - 7, Черемисиновский - 6, Октябрьский, Суджа – по 5, Золотухинский, Мантуровский, Щигровский – по 3, Беловский, Большесолдатский, Солнцевский, Фатежский – по одному. Всего зарегистрировано 104 875 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1560 человек, на ИВЛ – 63 (15 – инвазивная, 48 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2289 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 711 866 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 688 610.