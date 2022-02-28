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Политика28 февраля 2022 16:42

В ходе спецоперации в Украине погиб курский сержант-контрактник Андрей Ильин

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне скорбят о своем земляке

Куряне скорбят о своем земляке

Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 февраля на своей странице в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели во время спецоперации в Украине курянина Андрея Ильина:

"Дорогие куряне! Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, сержанта контрактной службы Андрея Ильина в ходе военной спецоперации на территории Украины.

Никакие слова не заглушат боль утраты, но хочу, чтобы родители Андрея Николаевича знали, что вырастили настоящего героя. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и скорблю вместе со всеми курянами. Вечная память."