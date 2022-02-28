В ходе спецоперации в Украине погиб курский сержант-контрактник Андрей Ильин

Куряне скорбят о своем земляке
Фото: Светлана ВОЛКОВА
28 февраля на своей странице в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели во время спецоперации в Украине курянина Андрея Ильина:
"Дорогие куряне! Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, сержанта контрактной службы Андрея Ильина в ходе военной спецоперации на территории Украины.
Никакие слова не заглушат боль утраты, но хочу, чтобы родители Андрея Николаевича знали, что вырастили настоящего героя. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и скорблю вместе со всеми курянами. Вечная память."