В ходе спецоперации в Украине погиб курский сержант-контрактник Андрей Ильин

Куряне скорбят о своем земляке Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 февраля на своей странице в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели во время спецоперации в Украине курянина Андрея Ильина:

"Дорогие куряне! Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, сержанта контрактной службы Андрея Ильина в ходе военной спецоперации на территории Украины.

Никакие слова не заглушат боль утраты, но хочу, чтобы родители Андрея Николаевича знали, что вырастили настоящего героя. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и скорблю вместе со всеми курянами. Вечная память."