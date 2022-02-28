Курян приглашают на открытие Международного фестиваля фильмов о правах человека

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 28 февраля, в 19:00 в центре досуга «Юность» состоится открытие XXVII международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».

- Кинофестиваль собирает лучшие фильмы о правах человека в единую программу, что дает кинозрителям уникальную возможность посмотреть и обсудить фильмы, представляющие стандарты и нормы защиты прав человека, - рассказывают в администрации Курска.

Фестиваль будет проходить с 28 февраля по 4 марта с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Вход по приглашениям. Пригласительные билеты можно получить в кассах центра досуга «Юность», драмтеатра и Курской государственной филармонии.

Справки по телефону 52-98-20.