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Общество28 февраля 2022 9:50

В Курской области отменили гуляния на Масленицу

В регионе сохраняется напряженная ситуация с распространением коронавируса
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В этом году куряне остались без традиционных массовых мероприятий

В этом году куряне остались без традиционных массовых мероприятий

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

28 февраля прошло очередное оперативное совещание, на котором глава региона Роман Старовойт сообщил об отмене в этом году массовых мероприятий на Масленицу.

Такие меры были приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом в Курской области. Губернатор отметил, что это произошло после отмены ограничений.

- Вместе с Роспотребнадзором и медиками приняли решение никаких массовых мероприятий не проводить, — сказал губернатор.

Напомним, в этом году отмечать Масленицу планировали масштабно. Массовые гуляния должны были состояться в Красниково Пристенского района у деревянной водяной мельницы.