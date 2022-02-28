В Курской области отменили гуляния на Масленицу

В этом году куряне остались без традиционных массовых мероприятий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

28 февраля прошло очередное оперативное совещание, на котором глава региона Роман Старовойт сообщил об отмене в этом году массовых мероприятий на Масленицу.

Такие меры были приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом в Курской области. Губернатор отметил, что это произошло после отмены ограничений.

- Вместе с Роспотребнадзором и медиками приняли решение никаких массовых мероприятий не проводить, — сказал губернатор.

Напомним, в этом году отмечать Масленицу планировали масштабно. Массовые гуляния должны были состояться в Красниково Пристенского района у деревянной водяной мельницы.