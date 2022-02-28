В Курской области 28 февраля дети из ДНР и ЛНР пошли в школу

Помимо школьной программы ребята смогут посещать различные кружки и секции Фото: Архив "КП"

В областной администрации сообщают, что в пунктах временного размещения прошли родительские собрания, за каждым пунктом закреплены образовательные организации по принципу шаговой доступности. Из четырех пунктов будет организован подвоз детей в школы.

Так, в школе №32 им. Серафима Саровского будут учиться 20 детей, сегодня к занятиям приступили 11 из них. Им выдали учебники и канцелярские товары. Ребята смогут не только проходить обучение по программам общего образования, но и посещать кружки и секции по интересам.

Всего в Курскую область из Донецкой и Луганской народных республик прибыло более 800 детей. Свыше 200 из них – воспитанники школ-интернатов.

Помимо этого, к очному формату вернулись и курские школы в приграничных районах. На прошлой неделе они были переведены на дистанционное обучение в целях безопасности.