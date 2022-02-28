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Здоровье28 февраля 2022 8:20

Три человека скончались от коронавируса в Курской области за сутки

Печальная статистика продолжает пополняться
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе продолжают работать пункты вакцинации

В регионе продолжают работать пункты вакцинации

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 28 февраля в регионе от коронавируса скончались 2285 человек.

В том числе за последние сутки - мужчина – 73 года, женщины – 72, 87 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1619 человек, на ИВЛ – 68 (17 – инвазивная, 51 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 711 040 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 687 606.