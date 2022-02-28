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Происшествия28 февраля 2022 8:07

В ДТП в Курской области пострадали два человека

Столкнулись три автомобиля
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В региональном УГИБДД сообщили, что все водители были трезвы

В региональном УГИБДД сообщили, что все водители были трезвы

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По предварительным данным, примерно в четыре часа дня 26 февраля на автодороге «Курск - Воронеж – Борисоглебск» столкнулись сразу три машины: «КАМАЗ», под управлением водителя, 1976 года рождения, «ВАЗ 2114», за рулем которого был водитель 1957 года рождения, и «ДАФ» с полуприцепом, под управлением водителя 1969 года рождения.

В результате аварии водитель и женщина-пассажир 1972 года рождения автомобиля «ВАЗ 2114» получили травмы.

В УГИБДД УМВД России по Курской области сообщают, что все водители были трезвы.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.