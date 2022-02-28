В Курской области появится особая экономическая зона «Третий полюс»

К 2031 году в ОЭЗ будет около 600 рабочих мест
Фото: Архив "КП"
Губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в телеграм-канале напомнил о создании ОЭЗ «Третий полюс».
Первую такую зону в регионе планируют разместить в Железногорске и в Железногорском районе. Там будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов в областях металлургии, машиностроения, химии и других.
Также построят заводы по производству горячебрикетированного железа, резинотехнических изделий и инновационной железнодорожной техники.
Сообщается, что к 2031 году объем частных инвестиций в новые производства составит почти 40 млрд рублей, количество созданных рабочих мест – около 600.