В Курской области появится особая экономическая зона «Третий полюс»

К 2031 году в ОЭЗ будет около 600 рабочих мест Фото: Архив "КП"

Губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в телеграм-канале напомнил о создании ОЭЗ «Третий полюс».

Первую такую зону в регионе планируют разместить в Железногорске и в Железногорском районе. Там будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов в областях металлургии, машиностроения, химии и других.

Также построят заводы по производству горячебрикетированного железа, резинотехнических изделий и инновационной железнодорожной техники.

Сообщается, что к 2031 году объем частных инвестиций в новые производства составит почти 40 млрд рублей, количество созданных рабочих мест – около 600.