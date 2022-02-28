Курские спасатели предупреждают об опасности весеннего льда

От ледяного панциря на реке Тускарь спасатели избавляются при помощи специального катера Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В последние недели в Курской области днем температура выше нуля, из-за этого лед на реках и озерах уже подтаял и стал хрупким. Лишь у самого берега его средняя толщина не превышает 5-7 сантиметров, а на закрытых водоемах – порядка 10-12, и лишь в отдельных местах она достигает - 20 см. Но и даже такой «толстый» лед сейчас опасен.

Так, окончательно избавляются от ледяного панциря на реке Тускарь инспекторы ГИМС при помощи специального катера. Они последние несколько дней ломают лед на мелкие льдины.

- В случае ледохода это исключит образование заторов и, как следствие, выход из русла и разлив реки на большой территории, - рассказывают в ГУ МЧС России по Курской области. – Кстати, такая работа позволяет решить и еще одну серьезную проблему – выход людей на тонкий лед. Отсутствие сплошного ледяного покрова поможет «остудить» горячие головы как отчаянных любителей зимнего лова, так и пешеходов, привыкших сокращать свой путь по льду.