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Происшествия28 февраля 2022 6:14

В Курской области мужчина убил сожительницу канцелярским ножом

Трагедия произошла в декабре 2021 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений

Фото: Архив "КП"

По версии следствия, ночью 17 декабря 2021 года пьяный 37-летний курянин в квартире на ул. Димитрова в Железногорске из-за личной неприязни поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина стал душить женщину, а затем ударил ее не менее дух раз канцелярским ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Помимо этого, мужчина обвиняется еще в одном преступлении. Днем 25 ноября 2021 года он пытался похитить из продуктового магазина товары на сумму 3500 рублей, но был задержан работниками магазина.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.