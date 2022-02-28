В Курской области мужчина убил сожительницу канцелярским ножом

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений
Фото: Архив "КП"
По версии следствия, ночью 17 декабря 2021 года пьяный 37-летний курянин в квартире на ул. Димитрова в Железногорске из-за личной неприязни поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина стал душить женщину, а затем ударил ее не менее дух раз канцелярским ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Помимо этого, мужчина обвиняется еще в одном преступлении. Днем 25 ноября 2021 года он пытался похитить из продуктового магазина товары на сумму 3500 рублей, но был задержан работниками магазина.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.