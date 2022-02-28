Курские баскетболистки не сумели дважды одолеть подмосковную «Спарту»

Ксения Нестерова (№ 91) - лучшая среди курянок в минувшей встрече.

Накануне лидер баскетбольной женской суперлиги 1 курское «Динамо-Фарм» на своей площадке уступило подмосковной «Спарте энд К-2». Если в первой встрече наши девушки выиграли с перевесом в 20 очков, то вчера умудрились отдать соперницам три четверти. Итог – 52:59 в пользу гостей из Видного.

Самыми результативными у хозяек паркета стали Ксения Нестерова (17 очков), Анастасия Олаири Косу (десять) и Елена Мухина (семь).

После вчерашнего игрового дня «Динамо-Фарм» идет на первом месте с 61-м очком в активе. В ТОП-5 также входят омский «Нефтяник» (54), «Вологда-Чеваката» (53), «Ставропольчанка-СКФУ» (52) и «Казаночка» (55).

Теперь 5 и 6 марта подопечные Андрея Рузанова сыграют в гостях со «Ставропольчанкой-СКФУ». Начало обеих встреч в 14:00.