Курское «Динамо» вновь добилось волевого успеха

Борьбу за мяч ведут самые результативные игроки минувшей встречи – курянка Наташа Говард (№ 6) и Юник Томпсон из Подмосковья (19 очков). Фото со страницы "Динамо" Курск в VK.

Сегодня в рамках женской баскетбольной премьер-лиги курское «Динамо» оформило вторую волевую победу кряду. Проиграв первую четверть подмосковной «Спарте энд К» (14:16), подопечные Василия Карасева уже к большому перерыву добились комфортного задела 43:35. Во второй половине команды обменялись победами в четвертях, но сомнений в успехе динамовок ни у кого не возникало. Итоговый счет – 81:72.

Самыми результативными у хозяев стали – Наташа Говард (22 очка), Юлия Козик (11), Эпифания Принц и Арике Огунбовале (по десять). За счет 11-ти подборов Наташа оформила очередной дабл-дабл.

После 18-ти сыгранных матчей курские баскетболистки занимают второе место с 35-ю очками. Выше нас только екатеринбургский УГМК – 36 баллов.

Теперь 6 марта курянки сыграют в Новосибирске с местным «Динамо» (пятое место, 24 очка). Начало встречи в 14:00.