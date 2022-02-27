25 очков Глазырина помогли курянам одержать вторую победу в Ставрополе

С мячом самый результативный игрок сегодняшнего матча Константин Глазырин (№ 24). Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня в Ставрополе прошел второй матч мужской суперлиги 2 по баскетболу между местным «Динамо» и курскими «Русичиами». Как и в первой встрече, гости уже с первой четверти сделали весомую заявку на победу (32:18). К большому перерыву их перевес составлял 29 очков (68:39). И хотя в дальнейшем динамовцы не позволяли себе чрезмерной расслабленности, но они лишь чуточку подсократили отставание. Итог – 114:88 в пользу «Русичей».

Самыми результативными у гостей оказались Константин Глазырин (25 очков), Семен Шашков (21) и Артем Кузьмин (20).

После 34-х игр куряне занимают четвертое место в активе с 54-мя очками. Выше располагаются «Тамбов» (63), «Чебоксарские Ястребы» (60), магнитогорский «Металлург» (58). В ТОП-5 также входит майкопское «Динамо-МГТУ» (56).

Теперь 8 – 9 марта подопечные Сергея Ярошенко примут на своем паркете «Металлург». Начало обоих матчей в 19:00.