На курских заправках есть запас топлива на пять дней

Стоимость топлива не меняется, сказал Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

- 24 февраля многие столкнулись с очередями на заправках. Сейчас на заправках запас топлива на пять дней, на нефтебазах до месяца. Сильный скачок потребления был по Рыльску и Судже, теперь спрос вернулся к потреблению как раньше.

Стоимость топлива не меняется. Некоторое повышение цены было две недели назад, но, как утверждает руководитель Управления ФАС по Курской области Юрий Комов, с текущими событиями на Украине это не связано. Федеральная антимонопольная служба мониторит и держит цены под контролем, - сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.