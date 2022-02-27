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Экономика27 февраля 2022 13:35

На курских заправках есть запас топлива на пять дней

На нефтебазах - до месяца
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Стоимость топлива не меняется, сказал Старовойт

Стоимость топлива не меняется, сказал Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- 24 февраля многие столкнулись с очередями на заправках. Сейчас на заправках запас топлива на пять дней, на нефтебазах до месяца. Сильный скачок потребления был по Рыльску и Судже, теперь спрос вернулся к потреблению как раньше.

Стоимость топлива не меняется. Некоторое повышение цены было две недели назад, но, как утверждает руководитель Управления ФАС по Курской области Юрий Комов, с текущими событиями на Украине это не связано. Федеральная антимонопольная служба мониторит и держит цены под контролем, - сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.