Курский губернатор предложил сообщать о завышении цен на медпрепараты в соцсетях

Препараты для больных диабетом запасены на срок от шести до 12 месяцев
Фото: Светлана ВОЛКОВА
27 февраля губернатор региона Роман Старовойт проверил аптечный склад «Курской фармации». Предприятие объединяет 34 аптеки и 16 аптечных пунктов.
Вместе с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области Юрием Комовым он проверил запасы лекарств.
На складе хранятся лекарства для льготников.
- Препараты для больных диабетом запасены на срок от шести до 12 месяцев. Есть и запасы медикаментов для больных коронавирусом. Тут же работники склада и волонтеры собирают наборы для амбулаторного лечения больных с COVID-19.
Стоимость лекарств стабильная, если вы видите значительное повышение цены на какой-то препарат в курских аптеках — сообщайте в комментариях на моих страницах в соцсетях, - посоветовал губернатор.