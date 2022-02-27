Курский губернатор предложил сообщать о завышении цен на медпрепараты в соцсетях

Препараты для больных диабетом запасены на срок от шести до 12 месяцев Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 февраля губернатор региона Роман Старовойт проверил аптечный склад «Курской фармации». Предприятие объединяет 34 аптеки и 16 аптечных пунктов.

Вместе с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области Юрием Комовым он проверил запасы лекарств.

На складе хранятся лекарства для льготников.

- Препараты для больных диабетом запасены на срок от шести до 12 месяцев. Есть и запасы медикаментов для больных коронавирусом. Тут же работники склада и волонтеры собирают наборы для амбулаторного лечения больных с COVID-19.

Стоимость лекарств стабильная, если вы видите значительное повышение цены на какой-то препарат в курских аптеках — сообщайте в комментариях на моих страницах в соцсетях, - посоветовал губернатор.