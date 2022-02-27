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Экономика27 февраля 2022 11:59

Перебоев с поставкой зерна и муки в Курской области нет

Об этом 27 февраля заявил губернатор региона
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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По словам Романа Старовойта, предпосылок для роста цен на муку нет

По словам Романа Старовойта, предпосылок для роста цен на муку нет

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Посетил «Курский комбинат хлебопродуктов» — крупное промышленное предприятие, в состав которого входят элеватор, мельничный комплекс, комбикормовый завод. Текущих запасов муки полностью хватает для обеспечения потребности курских хлебозаводов в соответствии с заявками, - сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт 27 февраля.

По его словам, мощности предприятия позволяют получить гораздо больше муки, чем требуется для региона. Сейчас в сутки перерабатывается 650 тысяч тонн.

- Перебоев с поставкой зерна и муки нет. Специалисты говорят, что стоимость зерна не менялась и предпосылок для роста цен нет, - добавил губернатор.