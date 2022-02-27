Курский «Сокол» вновь не устоял в Салехарде

3 и 4 марта подопечные Артема Мериои завершат сезон двумя матчами в Белгороде. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня в Салехарде курский «Сокол» потерпел 38-е поражение в рамках НМХЛ. Как и днем ранее, хозяева одержали одновременно волевую и крупную победу.

Уже спустя 182 секунды после начала встречи куряне открыли счет. Отличился Тимофей Хазов. И хотя уже на восьмой минуте «Ямал» вышел вперед, на первый перерыв команды ушли при ничейном результате. Вторую шайбу в ворота салехардцев провел Нуриман Хасанов (12-я).

Увы, на большее наших парней не хватило. Вторую 20-минутку хозяева выиграли 3:0, а третью – 2:1. На 47-й минуте «Ямал» огорчил Сергей Алексашкин (5:3). Итоговый счет 7:3 в пользу парней из Салехарда.

После этой игры «Сокол» продолжает занимать последнее 11-е место в западной конференции.

Теперь 3 и 4 марта подопечные Артема Мериои завершат сезон двумя матчами в Белгороде. Начало обеих встреч в 19:00.