Курские баскетболистки подтвердили статус единоличного лидера суперлиги

Анастасия Олаири Косу оформила девятый в сезоне дабл-дабл. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня лидер баскетбольной женской суперлиги 1 курское «Динамо-Фарм» на своей площадке уверенно расправилось с подмосковной «Спартой энд К-2».

Гости сохраняли интригу на протяжении первых трех четвертей, отпустив курянок на восемь очков. Но чудесного преображения в заключительном отрезке встречи не последовало – 21:9 и итоговые 69:49 в пользу «Динамо-Фарм».

Самыми результативными у хозяек паркета стали Анастасия Олаири Косу и Ксения Нестерова, набравшие по 13 очков. 11 баллов в активе Марии Родионовой. При этом Анастасия оформила девятый в сезоне дабл-дабл, сделав 11 подборов.

После сегодняшнего игрового дня «Динамо-Фарм» идет на первом месте с 60-ю очками в активе. В ТОП-5 также входят омский «Нефтяник» (54), «Вологда-Чеваката» (53), «Казаночка» (54) и «Ставропольчанка-СКФУ» (50).

Теперь завтра, 27 февраля, подопечные Андрея Рузанова проведут повторную встречу со «Спартой энд К-2». Начало игры в 13:00. А в 16:00 сильнейший женский баскетбольный клуб региона – «Динамо» сыграет с основой «Спарта энд К» в рамках Премьер-лиги.